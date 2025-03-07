شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يقود مران الإسماعيلى اليوم لأول مرة استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يقود تامر مصطفى المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى مران الفريق اليوم، الجمعة، لأول مرة بعد توليه المسئولية الفنية للدراويش خلفاً لعماد سليمان .

واستقر تامر مصطفى على تواجد أحمد صديق مدرباً عاماً وأحمد الجمل وعبد الله الشحات مدربان مساعدين، فيما يقوم محمد يونس بمهمة تدريب حراس المرمى، ويتواجد التونسى أيمن حبيبى معد بدنى.

واستقر مجلس الإسماعيلى على الاكتفاء بالفترة التى قادها عماد سليمان للفريق وإسناد المهمة لتامر مصطفى لقيادة الدراويش فى مباريات الهروب من الهبوط بعدما أنهى الدراويش الدور الأول فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد التعادل مع زد بهدفين لمثلهما فى آخر الجولات.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، على استاد جهاز الرياضة، في الجولة الأولى من الدور الثاني للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلي الدور الثاني من بطولة الدوري المصري محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.