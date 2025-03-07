شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع رامي ربيعة لضمه فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز حقيقة دخول رامي ربيعة مدافع الأهلي ضمن حسابات النادي السماوي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.



وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، لم ندخل فى أي مفاوضات مع رامي ربيعة للتعاقد معه، وأن هذا الأمر لا يتعدى كونه حديث وكلاء.



وكان مصدر في النادي الأهلي قال إن رامي ربيعة تلقى اتصالات عبر بعض الوسطاء للانتقال لـ نادي بيراميدز خلال الموسم المقبل، حيث يرغب النادي السماوي فى استغلال انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي للتعاقد معه الموسم المقبل في صفقة انتقال حُر.



وشهدت مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة لتجديد عقده بعض الأزمات والخلافات المالية الأمر الذي جعل اللاعب محط اهتمام الكثير من الأندية الخارجية والمحلية، فى مقدمتها 3 أندية من الخليج هي العروبة الإماراتي والفتح السعودي والشمال القطري، بجانب عرض بيراميدز.



ووفقاً للمصدر، فإن رامي ربيعة صاحب الـ32 عاماً تلقى إغراءات من بيراميدز "عبر بعض الوسطاء - وصلت إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم، على أن يتم إعفاؤه من نسبة المشاركة، فى حين توقف عرض الأهلي عند 12 مليون جنيه سنوياً وسيتضمن العقد نسبة المشاركة.



وشدد المصدر على أن عرض بيراميدز مازال فى مرحلة "جس النبض" ولم يرتق إلى العرض الجاد أو الرسمي، خاصة أن ربيعة سبق وأكد أن الأولوية له هي البقاء في القلعة الحمراء كونه أحد أبناء وقادة الفريق.