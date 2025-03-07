شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلي والزمالك بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

تأكد خروج الدولي المغربي يحيى عطية الله ، ظهير أيسر الأهلي، من قائمة الفريق لمباراة الزمالك القادمة بالدورى المصرى، رغم أن اللاعب بات قريباً من الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويعاني يحيى عطية الله من إصابة فى الوجه يؤدي على إثرها برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي، والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى يحيى عطية الله جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة.

وارتدى عطية الله قناعا طبيا، وخاض تدريبات بدنية في الملعب والجيم، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وشارك المغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادى الأهلى مع المارد الأحمر قبل الإصابة بقطع فى الحاجب وكسر فى عظمة الوجه والأسنان فى 18 مباراة سجل هدفاً وصنع 3.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الماضى من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائيًا مقابل مليون و500 ألف يورو.

يفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

ويستعد الاهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى وذلك في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 جمعهم من نفس عدد المباريات.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى وذلك في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.