شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: كيف تأهل الزمالك ومودرن سبورت لهذا الدور ببطولة الكأس؟

ج: تخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهما زيزو ومصطفى شلبى، بينما تخطى مودرن سبورت عقبة فريق الشمس 5-2 فى نفس الدور.

س: من هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر؟

ج: بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على زد فى المباراة النهائية.

س: من يدير مباراة الزمالك ومودرن سبورت تحكيمياً الليلة؟

ج: وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن عبد العزيز السيد سيدير مباراة الزمالك حكم ساحة، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وعمر فتحي، وسيكون محمد طه حكما رابعا.

وإجمالا قاد عبد العزيز السيد 10 مباريات للزمالك من قبل، فاز الأبيض في سبعة وهُزم مرتين وتعادل فى لقاء وحيد.

س: ماذا يحتاج الزمالك ومودرن سبورت من لقاء اليوم؟

ج: تعد مباراة مودرن سبورت بروفة قوية للفارس الأبيض قبل مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها الثلاثاء المقبل 11 مارس.

وفي المقابل، يطمح فريق مودرن سبورت إلى الوصول إلى أبعد نقطة في كأس مصر، والمنافسة على البطولة، والخروج من الموسم المخيب للآمال في مسابقة الدوري.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت الليلة؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، صلاح مصدق، محمود بنتايج، عمر جابر، خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، وخط الهجوم: ناصر ماهر، الجزيري، زيزو.