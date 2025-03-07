شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر نجم الأهلى ومنتخب مصر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"28" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل طاهر محمد طاهر، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده رقم 28، حيث ولد فى 7 مارس عام 1997، والتحق بقطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، قبل أن يخطف الأنظار لينضم إلى النادى الأهلى فى الموسم الماضى.

ارتبط اسم طاهر محمد طاهر بأغنية سطلانة، التي تصدرت مشاهد احتفالات لاعبي المارد الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. وتصدر طاهر محمد طاهر احتفالات الأهلي بـ سطلانة، التي صالت وجالت على مستوى العالم، وتصدرت المشهد في احتفالات العديد من الأندية والمنتخبات.



وإجمالا.. شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى 163 مباراة بجميع البطولات، سجل 21 هدفاً وصنع 20.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى.

وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ28 عاماً طوال مشواره.

طاهر توج مع الأهلى بالعديد من البطولات هى كأس مصر ثلاثة مرات والسوبر المصرى ثلاثة مرات وبطولتين كأس السوبر الأفريقى، وبطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات بالإضافة إلى ثلاثة برونزيات بكأس العالم للأندية بجانب الدوري المصري مرتين.

وتمكن مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى في بداية قدومه للقلعة الحمراء من اكتشاف طاهر محمد طاهر فى مركز الجناح الأيمن، رغم أنه كان يشارك فى مركز الجناح الأيسر أو فى مركز رأس الحربة خلال تجربة بيتسو موسيمانى وتجربة ريكاردو سواريز، ويعتبر طاهر من العناصر التى تؤدى بمستوى فنى وتكتيكى مميز مع الأهلى ويقدم الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل رائع تحت قيادته.

ويملك طاهر محمد طاهر مشاهد مميزة فى مسيرته داخل التتش منذ ارتدائه القميص الأحمر، فقد سجل اللاعب هدفا قاتلا فى شباك الرجاء المغربى بمواجهة السوبر الأفريقى، بعدما كان الأهلى متأخرا بهدف والمباراة فى طريقها للرجاء، سجل طاهر محمد هدفا قاتلا فى الدقيقة 91 أعاد الأهلي إلى اللقاء الذى امتد لركلات الترجيح ومن ثم تُوج الأهلى بلقب السوبر الأفريقى.

كما سجل طاهر محمد طاهر هدفاً فى شباك صن داونز بالمباراة التى أقيمت يوم 15 مايو 2021 بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ساهم في فوز الأهلي بهدفين دون رد، ليصعد المارد الأحمر ويُكمل مشواره ويُتوج باللقب الأفريقي في النهاية.

كما ساهم طاهر بصناعة هدف في فوز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في نصف نهائي دوري الأبطال، وقدم طاهر مباراة جيدة للغاية.