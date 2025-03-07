شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي خالد يصل للهدف الـ300 فى دوري أبطال أوروبا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

وصل يحيى خالد ، نجم نادى باريس سان جيرمان و منتخب كرة اليد ، إلى الهدف رقم 300 بمسيرته فى منافسات دورى أبطال أوروبا، وذلك بعد تسجيله 5 أهداف فى مباراة باريس سان جيرمان الفرنسى ويوروفارم المقدونى التى انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 35 - 26 وتأهله إلى دور ربع النهائي بدورى أبطال أوروبا.

من جهته يدرس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، وضع تعديلات علي الأسس ولائحة الاحتراف ووضع بنود تُسهّل عملية احتراف لاعبي الأندية المصرية المختلفة، في الدوريات العالمية وهي الخطوة التي لابد ان تتحقق من اجل استمرار عملية التطوير والسعي نحو منظومة محترفة علي اعلي مستوي يهدف اليها مجلس الاتحاد المنتخب .

ويعكف المجلس علي وضع ضوابط تُسهّل عملية الاحتراف أمام اللاعبين وتمنع تقيدهم وتشجعهم علي السعي وراء تجارب احترافية خارجية مع توفير الدعم لهم ، مع التاكيد علي ضمان حقوق الأندية المحلية وتحقيق الاستفاده المتبادلة والاتفاق علي ان الجميع يستهدف نجاح منظومة كرة اليد والمنتخبات المصرية التي تعمل المنظومة لخدمتها والسعي نحو تصدرها المشهد واعتلاء منصات التتويج ، ولم يتحقق ذلك دون فتح باب الاحتراف علي مصراعيه امام كل النماذج الواعدة في كل الفئات العمرية من اجل تحقيق حلمنا والتتويج بميدالية في "لوس أنجلوس".