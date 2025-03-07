شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة استعانة الأهلي بـ إبراهيم عادل والشيبى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة استعانة النادي الأهلي بخدمات ثنائي الفريق السماوي إبراهيم عادل والمغربي محمد الشيبي خلال مشاركته فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأهلي لم يطلب الاستعانة بخدمات إبراهيم عادل أو محمد الشيبي للمشاركة معه فى بطولة كأس العالم للأندية، كما أنه لم يطلب الاستعانة بخدمات أي لاعب من صفوف بيراميدز فى البطولة.

وأضاف المصدر أنه حال طلب الأهلي الاستعانة بخدمات أي لاعب من صفوف بيراميدز للمشاركة معه في كأس العالم للأندية سيتم دراسة الأمر حينها لاتخاذ القرار المناسب.

الأهلي يعرف بطولة كأس العالم للأندية السنوية جيدًا، وهو الذي شارك فيها 9 مرات، وحقق الميدالية البرونزية في 4 مرات، والآن يستعد لبدء مغامرته في البطولة الجديدة.