شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. شد البطن تمرين مهم فى البيت للحفاظ على صحتك بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا وتعزيز صحتك في شهر رمضان الكريم.

تواصل الخليج 365 مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب، إن تمارين شد البطن من الرياضات التي يسهل ممارستها داخل المنزل والتي تعمل على شد عضلات البطن، كما تساهم في التخلص من الترهلات وشكل البطن المنتفخ المزعج، ويمكن القيام بهذه التمارين بالقيام بتقريب الساقين إلى منطقة الصدر والعكس، مع العد 101 مرات والتوقف للاستراحة لفترة قصيرة وتكرار العملية.

وأضاف، شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.