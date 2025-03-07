شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: البطاقات الصفراء والحمراء مستمرة فى المرحلة الثانية للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين والمدربين مستمرة بشكل طبيعي فى المرحلة الثانية من الدوري الممتاز ولن يتم إلغاؤها.

وأضاف مسئولو الرابطة أن فارق الأهداف بين الأندية فى الدوري الممتاز فى المرحلة الأولى للدوري، سيتم إلغاؤه فى المرحلة الثانية.

وأكد مسئولو رابطة الأندية أن الفرق الـ18 بالدورى تخوض المرحلة الثانية وفارق الأهداف صفر، وحال تساوي فريقين أو أكثر فى النقاط سيتم اللجوء لفارق الأهداف في المرحلة الثانية فقط.

على صعيد متصل، علق مسئولو الرابطة على ترتيب مباريات المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري. وقال مسئولو الرابطة إن بطولة الدوري هذا العام مختلفة، وكل مجموعة تضم 9 فرق، سيواجهون بعضهم البعض خلال الشهرين القادمين.

وأوضح مسئولو الرابطة أن جميع الفرق في كل مجموعة ستخوض 8 مباريات من أجل حسم مركزها في جدول الدوري.