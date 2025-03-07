شكرا لقرائتكم خبر عن غموض فى تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت بالكأس بسبب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يستقر البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، علي ملامح التشكيل النهائي الذي سيخوض به مواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتسبب تحديد مواجهة الأهلي في أولى مواجهات الدور الثاني من مسابقة الدوري في إرباك حسابات الجهاز الفني للزمالك، بعدما أصبح المدير الفني يبحث عن الفوز أمام مودرن سبورت، وفى نفس الوقت الخروج من اللقاء دون إصابات حتى يضمن جاهزية جميع عناصره للقاء المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض بيسيرو مواجهة مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق

فى الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا

فى الهجوم: ناصر ماهر - سيف الدين الجزيري - وأحمد مصطفى زيزو.