شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعداداً لمواجهة الزمالك فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، غداً السبت، الاستعداد لمواجهة الزمالك فى مباراة القمة بدوري نايل، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات يومى الخميس والجمعة عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وفاز المارد الأحمر على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 جمعهم من نفس عدد المباريات.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.