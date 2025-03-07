شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجو الزمالك من مقالب كأس مصر أمام مودرن سبورت بعد 4 مفاجآت؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، يلتقي الزمالك مع مودرن سبورت فى مواجهة قوية باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر .

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير لفنى للزمالك، لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات، بعدما فاز على إنبى في المباراة السابقة بالدورى بثلاثية، كأول فوز له مع الأبيض منذ تولى المهمة الفنية بعد التعادل فى أول 3 مباريات.

وفي المقابل، يبحث الجزائرى عبد الحق بن شيخة، المدير الفنى لفريق مودرن سبورت، عن الفوز الأول مع فريقه منذ قدومه على رأس القيادة الفنية، حيث لم يحقق أى انتصار، وكان آخرها الخسارة أمام المصري البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة السابعة عشر من الدوري.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، ونستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

*منتخب السويس

فى موسم 1973 خسر الزمالك أمام منتخب السويس 1/2 في كأس مصر وودع البطولة.

*الشرقية للدخان

في موسم 1998 خرج الزمالك من كأس مصر بعد تعادله مع الشرقية للدخان بدون أهداف، وحل فى المركز الثالث، وكان الكأس فى تلك النسخة يقام بنظام المجموعات وكان يلعب دون الدوليين.

*القناة

في موسم 2002 خسر الزمالك أمام القناة بركلات الترجيح، وكان هذا عصر الزمالك الذهبي، لكن فريق القناة، بقيادة مدربه أنور سلامة، ولاعبه المخضرم أحمد العجوز، نجح في الإطاحة بالزمالك من البطولة.

*بنى عبيد

في موسم 2009 نجح فريق بني عبيد، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الزمالك، بهدف نظيف قاتل أحرزه السيد المندوه مهاجم الفريق الذى يلعب فى القسم الثالث.