شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحسم مصير "فارق الأهداف" قبل انطلاق المرحلة الثانية للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن فارق الأهداف بين الأندية فى الدوري الممتاز فى المرحلة الأولى للدوري، سيتم إلغاؤه فى المرحلة الثانية.

وأضاف مسئولو رابطة الأندية أن الفرق الـ18 بالدورى تخوض المرحلة الثانية وفارق الأهداف صفر، وفى حال تساوي فريقين أو أكثر فى النقاط سيتم اللجوء لفارق الأهداف في المرحلة الثانية فقط.

على صعيد متصل، علق مسئولو الرابطة على ترتيب مباريات المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري، وقال مسئولو الرابطة إن بطولة الدوري هذا العام مختلفة، وكل مجموعة تضم 9 فرق، سيواجهوا بعضهم البعض خلال الشهرين القادمين.

وأوضح مسئولو الرابطة أن جميع الفرق فى كل مجموعة ستخوض 8 مباريات من أجل حسم مركزها فى جدول الدوري.

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب في الدورى 11 مارس الجاري على مدار أيام، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.