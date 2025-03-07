انديان ويلز: لعنة الإصابات تلاحق كيريوس

الرياص - اسماء السيد - انديان ويلز : لاحقت لعنة الإصابات الأسترالي المشاكس نيك كيريوس، فمنعته من إكمال مباراته ضد الهولندي بوتيك فان دي ساندسخولب، الخميس في الدور الأول في دورة إنديان ويلز الأميركية للألف نقطة في كرة المضرب.

وتقدم الهولندي 7 6 (9 7) في المجموعة الأولى ثم 3 0 في الثانية، قبل أن يعلن كيريوس انسحابه بداعي الاصابة في معصمه.

وبدت الخيبة واضحة على كيريوس الذي لم يحقق أي فوز منذ عام 2022 في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وقال "لم أكن واثقا قبل دخولي أرضية الملعب. اضطررت الى ايقاف تدريباتي قبل يومين بسبب أوجاع في معصمي. شعرت بألم كبير بعد قيامي بضربة أمامية أواخر التدريبات".

ولم يخض كيريوس أي مباراة عام 2024 وواحدة فقط عام 2023، في حين خاض مباراة واحدة مطلع العام الحالي في دورة بريزبين الأسترالية وخرج من الدور الأول.

ويعاني كيريوس من إصابات أخرى في ركبته وفي عضلات أسفل البطن وكان خضع لعملية جراحية ترميمية كبرى عام 2023 في معصمه وعلق على هذا الأمر بقوله "كانت فترة عملية التعافي التحدي الأكبر في مسيرتي. كمية العمل الذي قمت به خارج الملعب لا تصدق. قيل لي بعد العملية بأنني لا استطيع اكمال مسيرتي، لكني فعلت ونافست بقوة. لا أحد قام بعملية ترميم معصمه كما فعلت واستمر في اللعب".

وتابع "هذا الشاب (فان دي ساندسخولب) هزم كارلوس ألكاراس في فلاشينغ ميدوز بثلاثة أشواط نظيفة، ونجحت في الحصول على نقطة حسم المجموعة الأولى في مواجهته. استطيع المنافسة لكن إذا كنت لا استطيع انهاء المباراة فما الفائدة".

وبلغ النجم البرازيلي الصاعد جواو فونسيكا، الدور الثاني بعد فوزه على البريطاني جايكوب فيرنلي 6 2 و1 6 و6 3.

وتمكن فونسيكا (18 عاما)، المصنف 80 عالميا والذي فاز بباكورة ألقابه في شباط/فبراير في دورة بوينوس أيرس الأرجنتينية، من قلب النتيجة في المجموعة الأخيرة حين كان فينرلي المصنف 81، متقدما بكسر الإرسال.

وقال فونسيكا "كان يوما صعبا مع الكثير من الرياح. بدأت بشكل جيد جدا، كنت صلبا، لكن في المجموعة الثانية أصبح منافسي أكثر هجومية وشعرت ببعض التوتر. في النهاية، أنا سعيد لأنني تمكنت من تعديل أسلوبي في اللعب".

ووجه النجم الشاب الذي أشاد به ألكاراس المصنف ثالثا عالميا في وقت سابق، بضع كلمات باللغة البرتغالية عبر ميكروفون الملعب لعشرات المشجعين البرازيليين الذين حضروا لتشجيعه.

في الدور الثاني، سيواجه البريطاني الآخر جاك درايبر المصنف 14.

وفي فئة السيدات، حققت السويسرية بيليندا بنتشيتش فوزا سهلا على الألمانية تاتيانا ماريا 6 1 و6 1 في مدى 65 دقيقة.

وكانت بنتشيتش الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو صيف عام 2021، أحرزت لقب دورة ابو ظبي في شباط/فبراير وهو الأول لها بعد عودتها الى المنافسة اثر وضعها مولودا في نيسان/أبريل الماضي.