شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات سموحة فى المرحلة الثانية من الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر نادي سموحة مباريات فى غاية الصعوبة بالمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل)، والتي ستشهد مواجهات قوية للفريق السكندري، سواء داخل ملعبه أو خارجه.

ويستهل سموحة مشواره فى المرحلة الثانية بمواجهة مودرن سبورت الثلاثاء 11 مارس 2025 على ملعب السلام، قبل أن يلتقي غزل المحلة الجمعة 11 أبريل 2025 على ملعب غزل المحلة.

ويأمل سموحة تقديم أداء قوي خلال هذه المرحلة، سعياً لتحسين موقعه في جدول الترتيب والتأهل إلى مركز متقدم، خاصة مع المواجهات المرتقبة أمام فرق قوية مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي وإنبي.

يذكر أن مباريات الفريق مقسمة بين أربع مباريات داخل ملعبه (برج العرب) وأربع مباريات خارج ملعبه، مما يجعل المرحلة الثانية تحدياً كبيراً أمام الفريق بقيادة جهازه الفني.

تتنافس 9 أندية على البقاء فى الدورى هذا الموسم والتواجد فى الموسم المقبل بعد نهاية المرحلة الأولى اليوم الأربعاء، وهى كل من زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندرى، غزل المحلة، الجونة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

ويتنافس 18 ناديا هذا الموسم على لقب الدورى فى الموسم الاستثنائى الذى يلعب من دور واحد، ثم ينقسم الدورى إلى مجموعتين، الأولى تضم أول 9 أندية للمنافسة على اللقب، والثانيية تضم آخر 9 أندية للهروب من الهبوط الذى سيهبط بآخر فريقين لدورى المحترفين.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

وفيما يلي جدول مباريات الفريق:

مواعيد مباريات سموحة فى الدوري

مودرن سبورت – الثلاثاء 11 مارس – ملعب السلام

غزل المحلة – الجمعة 11 أبريل – ملعب غزل المحلة

الجونة – الاثنين 28 أبريل – ملعب خالد بشارة

الإسماعيلي – الجمعة 2 مايو – ملعب برج العرب

طلائع الجيش – الثلاثاء 6 مايو – ملعب برج العرب

فريق إنبي – الأحد 11 مايو – ملعب برج العرب

الاتحاد السكندري – الجمعة 16 مايو – ملعب برج العرب

زد إف سي – الخميس 29 مايو – ملعب القاهرة الدولي.