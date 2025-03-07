شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالجمعة، 07 مارس 2025 12:00 م
حدد رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، والتي ستنطلق يومى 18 و19 و20 مارس الجاري.مجموعات كأس عاصمة مصر
وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.
ثانيا: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.
الثالث: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.
الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.
الخميس 20 مارس الأهلى مع انبى بإستاد القاهرةمواعيد مباريات الجولة الثانية
الثلاثاء 18 مارس سموحة مع بتروجت
البنك الأهلى مع غزل المحلة
الأربعاء 19 مارس الاتحاد السكندرى مع زد
الزمالك مع الجونة
السبت 22 مارس مودرن مع سموحة
سيراميكا مع غزل المحلة
الأحد 23 مارس الاسماعيلى مع بيراميدز
المصرى مع حرس الحدود
بتروجت مع الزمالك
البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى
الاثنين 24 مارس انبى مع فاركو
طلائع الجيش مع الاهلى
السبت 5 أبريل زد مع البنك الأهلى
الاتحاد السكتدرى مع سيراميكا
الأحد 6 ابريل بتروجت مع الجونة
الزمالك مع مودرن سبورت
الثلاثاء 15 ابريل الجونة مع مودرن سبورت
طلائع الجيش مع انبى
الاهلى مع فاركو
الاسماعيلى مع الاتحاد السكندرى
الأربعاء 16 ابريل سموحة مع الزمالك
زد مع سيراميكا
حرس الحدود مع بيراميدز
غزل المحلة مع المصرى
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