شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حدد رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، والتي ستنطلق يومى 18 و19 و20 مارس الجاري.

مجموعات كأس عاصمة مصر

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

ثانيا: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

الثالث: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

الخميس 20 مارس الأهلى مع انبى بإستاد القاهرة

مواعيد مباريات الجولة الثانية

الثلاثاء 18 مارس سموحة مع بتروجت

البنك الأهلى مع غزل المحلة

الأربعاء 19 مارس الاتحاد السكندرى مع زد

الزمالك مع الجونة

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

السبت 22 مارس مودرن مع سموحة

سيراميكا مع غزل المحلة

الأحد 23 مارس الاسماعيلى مع بيراميدز

المصرى مع حرس الحدود

بتروجت مع الزمالك

البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى

الاثنين 24 مارس انبى مع فاركو

طلائع الجيش مع الاهلى

مواعيد مباريات الجولة الرابعة

السبت 5 أبريل زد مع البنك الأهلى

الاتحاد السكتدرى مع سيراميكا

الأحد 6 ابريل بتروجت مع الجونة

الزمالك مع مودرن سبورت

مواعيد مباريات الجولة الخامسة

الثلاثاء 15 ابريل الجونة مع مودرن سبورت

طلائع الجيش مع انبى

الاهلى مع فاركو

الاسماعيلى مع الاتحاد السكندرى

الأربعاء 16 ابريل سموحة مع الزمالك

زد مع سيراميكا

حرس الحدود مع بيراميدز

غزل المحلة مع المصرى