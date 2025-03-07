بطولة ألمانيا: بايرن للاقتراب خطوة اضافية من اللقب بعد تألقه القاري

الرياص - اسماء السيد - برلين : يجد بايرن ميونيخ نفسه في أفضل موقع للمضي قدما في مشوار استعادة لقب الدوري الألماني لكرة القدم عندما يستضيف بوخوم السبت ضمن المرحلة الخامسة والعشرين السبت.

ويدخل العملاق البافاري الى المباراة على ملعب أليانتس أرينا الذي شهد على تحقيقه فوزه الأول على باير ليفركوزن منذ قرابة العامين ونصف العام، وتحديدا منذ 30 أيلول/سبتمبر 2022 بثلاثية نظيفة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.

واستطاع النادي البافاري أن يلحق هزيمة نوعية بمنافسه الأبرز خلال الأعوام الأخيرة والذي انتزع منه لقب الدوري للمرة الأولى منذ 11 موسما، بثلاثية نظيفة الاربعاء حملت توقيع المهاجم الإنكليزي هاري كاين صاحب الثنائية فيما أضاف جمال موسيالا الثالث، ليخطو خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور ربع النهائي.

وإضافة الى تألقه القاري، يبدو بايرن في طريقه لاستعادة لقب البوندسليغا، إذ يتصدر الترتيب بفارق ثماني نقاط عن ليفركوزن قبل عشر مراحل على النهاية، كما انه لم يخسر في مبارياته العشر الأخيرة محليا.

ويأتي بروز كاين صاحب الـ 75 هدفا في 79 مباراة بمختلف المسابقات منذ انضمامه الى بايرن في أفضل توقيت بالنسبة لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني، عشية الفترة الاهم من الموسم.

وقال مهاجم منتخب "الأسود الثلاثة": "كنا نعرف ما سيحدث في هذه المباراة. كنا نعرف الرهجة المحيطة بهذه المباراة، لقد بقينا هادئين وبقيت هادئا".

وتابع "إنه أمر جميل أن أسجل مبكرا في المباراة ومن ثمّ أن أتوج ذلك بهدف ثان، لكنني الآن أضع نصب عيني على المباراة التالية".

وبدوره، رفض كومباني اعتبار الفوز على ليفركوزن بمثابة رسالة قائلا "ليس هناك من رسائل. نركز فقط على المباراة المقبلة".

ومقابل فرحته بالفوز الكبير، مُني بطل الدوري الألماني 31 مرة بنكسة وحيدة عبر إصابة حارسه المخضرم مانويل نوير (38 عاما) ليغادر الملعب في الدقيقة 58 ويحل الشاب يوناس أوربيغ (21 عاما) بدلا منه.

تعرض نوير لتمزق في ربلة الساق خلال الاحتفال بهدف جمال موسيالا، وهو ما وصفه كومباني بـ "الامر المؤسف".

وليس من المفترض أن يشكل يوخوم صاحب المركز السادس عشر (17 نقطة) حجر عثرة أمام طموح بايرن بتحقيق فوزه العشرين هذا الموسم في البوندسليغا.

مهمة شاقة

وعلى غرار عملاق بافاريا، لن تكون مهمة ليفركوزن أقل صعوبة في الدوري لتعويض فارق الثماني النقاط، قبل المواجهة المنتظرة في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

ويستضيف ليفركوزن نظيره فيردر بريمن في "باي أرينا" السبت، طامحا لتحقيق الفوز وانتظار أي هدية من بوخوم، للابقاء على بصيص آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري، علما أن المباراتين ستقامان في التوقيت ذاته.

وتبدو معركة المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية أكثر سخونة من صراع اللقب، حيث تفصل 7 نقاط بين أينتراخت فرانكفورت الثالث وبوروسيا دورتموند العاشر.

وبعدما تكبد هزيمتين ثقيلتين في الجولتين الاخيرتين أمام بايرن برباعية نظيفة وليفركوزن 4 1، يأمل فرانكفورت (42 نقطة) المتراجع منذ رحيل المهاجم المصري عمر مرموش، في استعادة نغمة الفوز عندما يستضيف أونيون برلين الرابع عشر.

ويسعى ماينتس صاحب المركز الرابع (41 نقطة) الى تعزيز حلم التأهل الى دوري الأبطال عندما يخوض مواجهة صعبة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الثامن (37 نقطة).

وفي معركة التأهل الى المسابقات القارية، لا يمكن إغفال المباراة التي يستضيف فيها فرايبورغ الخامس (40) لايبزيغ السادس (38).

وعانى لايبزيغ من تراجع ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، حيث فاز مرة واحدة في آخر أربع مباريات، فجاءت خسارته الأخيرة في الجولة الماضية أمام ماينتس 1 2.

ويأمل بوروسيا دورتموند في البناء على فوزيه الأخيرين في الدوري لمواصلة سعيه للتقدم في سلّم الترتيب تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش الذي خلف نوري شاهين، عندما يستضيف أوغسبورغ الحادي عشر (32).

وكان دورتموند فرّط بتقدم ثمين أمام ليل الفرنسي بهدف كريم أدييمي ليتعادل امام ضيفه 1 1 في فيستفالن شتاديون، قبل لقاء الإياب الحاسم الثلاثاء في فرنسا.