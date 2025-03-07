شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يواصل الغياب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

واشتكى علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدور الأول، وهو ما تسبب فى استبعاده من قائمة لقاء القمة، وبدأ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

وينفذ علي معلول برنامجا تأهيليا قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات، بعدما غاب عن المشاركة في مباريات الأهلي منذ الموسم الماضي.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى وذلك في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.