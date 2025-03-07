شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يدفع بـ الجزيرى أساسياً فى مواجهة مودرن سبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة مودرن سبورت اليوم، الجمعة، فى مسابقة كأس مصر.

ومازال الخواجة البرتغالي يدرس عدة تبديلات وتعديلات على تشكيل فريقه فى مواجهة اليوم، من أجل تحقيق هدفين فى نفس الوقت، هما الفوز وتخطي عقبة مودرن، والحفاظ على لاعبيه من الإصابات والإجهاد قبل لقاء القمة مع الأهلي في مسابقة الدوري.

ويدفع بيسيرو بالتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق بعد غيابه عن التشكيل الأساسي لفريقه فى مواجهتي الدوري الأخيرتين، حيث كان يعتمد علي ناصر منسي فى قيادة الهجوم، ويدرس بيسيرو مع جهازه المعاون الاعتماد علي الجزيري فى مواجهة مودرن سبورت من أجل استعادة الثقة وتجهيزه قبل مواجهة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني من الدوري.

ويغيب ناصر منسى عن مباراة مودرن سبورت بسبب شكواه من إجهاد العضلة الضامة، التي تعرض له في لقاء إنبي بالدوري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر وسط سعى من البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواصلة الانتصارات.