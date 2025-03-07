شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الثاني لكأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات والمقامة في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 6 وحتى 9 مارس الجاري.

وتقام اليوم منافسات الأدوار التمهيدية على صعيد فردي الرجال بداية من دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، على أن تستأنف غدا مباريات المرحلة النهائية بداية من دور الـ64 وحتى النهائي.

ويمثل منتخب مصر في البطولة 13 لاعبًا على صعيد الرجال وهم محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، كريم عاصم، محمد باهي، سيف الغايش، عمرو المعاملي، عبدالرحمن حفور، عمرو هنداوي، صالح خليل، يحيى ماضي، سهيل نوار، يوسف شوقي ومصطفى طاحون.

ومن المنتظر أن يشارك اليوم 11 لاعبًا في دور المجموعات بينما تأهل كل من محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة إلى دور الـ64 الرئيسي مباشرةً دون خوض المرحلة التمهيدية وذلك بفضل تصنيفهما العالمي المتقدم.

وأسفرت القرعة عن وقوع عبدالرحمن حفور لاعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع أبطال تركيا، كرواتيا، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وإيطاليا، فيما يقع كريم عاصم في المجموعة الخامسة مع أبطال الصين، البحرين، اليابان، أمريكا، كندا وبريطانيا.

ويشارك عمرو هنداوي في المجموعة السادسة مع أبطال كوريا الجنوبية، ألمانيا، النمسا، فرنسا، بريطانيا واليابان، فيما يقع صالح خليل في المجموعة السابعة مع أبطال النمسا، ألمانيا، قطر، فرنسا، تركيا وكوريا الجنوبية.

كما وضعت القرعة عمرو المعاملي في المجموعة الثامنة مع أبطال سنغافورة، كوريا الجنوبية، بريطانيا، بولندا، اليابان وأنجولا فيما تضم المجموعة الرابعة عشر محمد باهي مع أبطال السويد، بلجيكا، فرنسا، سلوفاكيا، إيطاليا وإسبانيا، بينما يشارك يوسف شوقي في المجموعة السادسة عشر مع أبطال فرنسا، كوريا الجنوبية، كندا، الصين، النمسا ولاعب البلد المحايد.

ويقع يحيى ماضي في المجموعة الثامنة عشر مع أبطال أمريكا، البحرين، ألمانيا، كوريا الجنوبية، أوكرانيا والهند ويتواجد سيف الغايش في المجموعة الخامسة والعشرين مع أبطال ألمانيا، بريطانيا، بلجيكا، البرازيل، النمسا وكوريا الجنوبية.

وأخيرا، يقع سهيل نوار في المجموعة السادسة والعشرين مع أبطال إيطاليا، الهند، أمريكا، هونج كونج، الصين وبريطانيا، فيما يتواجد مصطفى طاحون في المجموعة الثلاثين مع أبطال بولندا، اليابان، فرنسا، لاعب البلد المحايد، الصين وهونج كونج.

وأقيمت أمس منافسات الأدوار التمهيدية لفردي السيدات على أن تقام الأدوار النهائية غدا مع الأدوار النهائية لفردي الرجال.