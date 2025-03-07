شكرا لقرائتكم خبر عن روان وسلمى هاني وأمينة عرفي يتأهلون لنصف نهائي نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري روان العربي، وسلمى هاني، وأمينة عرفي إلى نصف نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

فوز روان العربي على سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-6, 11-8.

فوز أمينة عرفي على راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 9-11, 11-5.

فوز سلمى هاني على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 7-11, 11-9, 11-5, 11-9.



وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.