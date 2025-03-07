شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباريات دور الـ16 فى كأس مصر بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024_ 2025 بدون حضور جماهيري.

وأقيمت مباريات دور الـ32 بدون حضور جماهيري أيضا، لتحقيق تكافؤ الفرص بين أندية الممتاز وأندية القسم الثاني التي صعدت لهذا الدور.

ويلتقى فريقا الزمالك ومودرن سبورت فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وانتزاع تذكرة التأهل للدور المقبل كما يلتقي في نفس التوقيت مباراة البنك الأهلي والمصري ببرج العرب.

ويدخل الزمالك المباراة مستهدفاً مواصلة الانتصارات مع مديره الفنى جوزيه بيسيرو الذى حقق الفوز الأول مع القلعة البيضاء فى الجولة السابعة عشر من الدوري أمام إنبي بعد ثلاث تعادلات أمام بتروجت، الأهلى وزد.

ويأمل بيسيرو فى الفوز على مودرن سبورت للحفاظ على فرص فريقه فى التتويج بلقب كأس مصر هذا الموسم وتحقيق أول بطولة مع القلعة البيضاء خاصة مع تعقد فرصه فى الحصول على الدورى لا سيما أن الفارق بين الزمالك وبيراميدز الذى يتواجد فى الصدارة وصل إلى 10 نقاط.



ويستعيد الجهاز الفنى لإنبى خدمات أحمد فتوح بعد تعافيه من التهابات الركبة وزيزو بعد عودته من الإيقاف،فى الوقت الذى يفقد فيه اللاعب التونسي أحمد الجفالى بسبب إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية حسبما أعلن الجهاز الطبي للقلعة البيضاء.