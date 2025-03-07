شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء والشهرة.. حسام باولو هداف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

حسام باولو

يعتبر حسام باولو لاعب الزمالك وسموحة والداخلية السابق والقناة، من أبرز اللاعبين الذين كانت لهم قصة كفاح قوية، بعدما بدأ في أحد مراكز الشباب ثم انتقل إلى طوخ في القسم الثالث ثم سكر أبو قرقاص مرورا بالشمس، ثم الداخلية، حيث لعب لعدة أندية في الدورى المصرى، منها الزمالك والداخلية وسموحة والشمس والاتحاد السكندرى، ثم انتقل للترسانة وبايونيير والقناة فى النهاية.

وخلال مسيرته في الملاعب لم يتألق باولو ولم يحقق أى لقب شخصى إلا مع ناديى الداخلية وسموحة، حيث توج بلقب هداف الدورى، وبعد انتقاله لأندية القسم الثانى لم يستسلم اللاعب بل تمسك بالمشاركة والظهور وتحقيق إنجاز سواء لنفسه أو للكرة المصرية، حيث شارك مع منتخب الشاطئية.

هداف الدورى

باولو توج بلقب هداف الدورى موسمين متتاليين، الموسم الأول كان 2014/2015، عندما كان لاعبا في صفوف نادى الداخلية، والموسم الثانى توج بلقب هداف الدورى أيضا موسم 2015/2016 مع فريق سموحة السكندرى.

مشاركته مع الداخلية وسموحة وأسرع هدف

سجل باولو مع الداخلية 21 هدفا، من أصل 22 هدفا سجلها لاعبو الفريق في الموسم، حيث أنهى الداخلية الموسم في المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة.

كما أحرز باولو مع سموحة 17 هدافا، تربع بها على صدارة ترتيب هدافى الدورى، وساهم في تأهل الفريق للمشاركة في الكونفدرالية، بعد أن أنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 55 نقطة في المسابقة المحلية.

كما نجح باولو في تسجيل أسرع أهدافه مع سموحة، حيث سجل فى مرمى المصرى بعد مرور 12 ثانية فقط.

الانضمام لمنتخب الشاطئية

بعد رحيل باولو لأندية القسم الثانى ظل شغفه في الملاعب، ورغبته في مطاردة الأرقام والإنجازات، فانضم لمنتخب الشاطئية، وتأهل معهم إلى بطولة كأس العالم، محققا حلمه الذى لم يصل إليه مع منتخب الفراعنة، ليحققه مع الشاطئية حيث نجح في التأهل إلى بطولة كأس العالم مع المنتخب الشاطئى، على الرغم من أنه لاعب في صفوف القناة.