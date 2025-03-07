شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصطدم بالبنك الأهلي لحجز تأشيرة التأهل لربع نهائي الكأس.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، يصطدم النادي المصري في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بخصم قوي، وهو البنك الأهلي، حيث يبحث كل فريق عن تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، خلال المباراة التي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

كان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف أيضاً.

ويستعيد المصري في مباراة الليلة، خدمات لاعبه باهر المحمدي، الذي غاب عن الفريق في آخر مباراتين بالدوري بسبب تعرضه للإيقاف، وعلى الجانب الآخر، أقام مسؤولو البنك الأهلي حفل إفطار جماعي للاعبين قبل التوجه إلى الإسكندرية لتحفيزهم قبل مواجهة المصري المصيرية.

وحصد المصري 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المركز الرابع بالمربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.

بينما كان البنك الأهلي تغلب في المباراة الماضية على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة الدوري، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات.