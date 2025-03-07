دوري "ان بي ايه": 40 نقطة لكوري في سلة بروكلين نتس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري 40 نقطة ليساهم في قلب فريقه تخلفه بفارق 22 نقطة أمام بروكلين ونتس ويخرج فائزا 121 119 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وواصل كوري تألقه بعد ان سجل 28 نقطة أيضا في سلة نيويورك نيكس الثلاثاء، فسجل 40 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية من أصل 13 واحدة منها استعراضية من منتصف الملعب في نهاية الشوط الأول. وأضاف جيمي باتلر 25 نقطة وغاري بايتون 16. أما أفضل مسجل في صفوف بروكلين فكان كاميرون جونسون مع 26 نقطة.

تخلف كافالييرز 15 35 في الربع الأول لكنه رد التحية بأفضل منها في الربع الثاني بتسجيله 40 نقطة مقابل 25 قبل ان يقلب تخلفه تماما في الشوط الثاني.

وحقق بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي ومتصدر المجموعة الشرقية الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123 105.

وعانى سيكسرز من غيابات مؤثرة في صفوفه أبرزها لنجميه جويل إمبيد وبول جورج بالإضافة الى تايريز ماكسي.

وكان جايسون تايتوم أفضل مسجل في صفوف بوسطن مع 35 نقطة واضاف بايتون بريتشارد 19 نقطة.

واضطر لاعب سلتيكس ديريك وايت الى مغادرة الملعب بعد فقدانه أحد أسنانه إثر ارتطامه مع كيلي أوبري جونيور من سيكسرز في الربع الثاني، لكنه عاد الى المشاركة في الشوط الثاني مرتديا واقيا لفمه.

ولم يجد سلتيكس أي صعوبة في الخروج فائزا بعد ان تقدم في إحدى مراحل المباراة بفارق 30 نقطة.

وساهم نجما لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش في تسجيل 63 نقطة لفريقهما ليخرج فائزا على نيويورك نيكس 113 109 بعد التمديد.

وسجل دونتيتش 32 نقطة مقابل 31 لجيمس ليقودا فريقهما الى تحقيق الفوز الثامن تواليا. اما افضل مسجل في صفوف نيكس فكان جالن برانسون مع 39 نقطة لكنه خرج مصابا في كاحله اواخر المباراة

وتقدم نيكس بفارق 10 نقاط في منتصف الربع الأخير لكن جيمس ودونتشيتش نجحا في قلب الأمور في صالح فريقهما.