دوري "ان بي ايه": 40 نقطة لكوري في سلة بروكلين نتس وتألق ثنائي ليكرز ليبرون ودونتشيتش

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري 40 نقطة ليساهم في قلب فريقه تخلفه بفارق 22 نقطة أمام بروكلين ونتس ويخرج فائزا 121 119 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين تألق ثنائي لوس انجليس ليكرز المخضرم ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف فريقهما بتسجيلهما 63 نقطة في سلة نيويورك نيكس.

في المباراة الأولى، واصل كوري تألقه بعد ان سجل 28 نقطة أيضا في سلة نيويورك نيكس الثلاثاء، فسجل 40 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية من أصل 13، واحدة منها استعراضية من منتصف الملعب في نهاية الشوط الأول. وأضاف جيمي باتلر 25 نقطة وغاري بايتون 16. أما أفضل مسجل في صفوف بروكلين فكان كاميرون جونسون مع 26 نقطة.

تخلف ووريرز 15 35 في الربع الأول لكنه رد التحية بأفضل منها في الربع الثاني بتسجيله 40 نقطة مقابل 25 قبل ان يقلب تخلفه تماما في الشوط الثاني محققا فوزه العاشر في آخر 12 مباراة ليحتل المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 35 انتصارا و28 هزيمة.

وحقق بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي ومتصدر المجموعة الشرقية الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123 105.

وعانى سيكسرز من غيابات مؤثرة في صفوفه أبرزها لنجميه جويل إمبيد وبول جورج بالإضافة الى تايريز ماكسي.

وكان جايسون تايتوم أفضل مسجل في صفوف بوسطن مع 35 نقطة واضاف بايتون بريتشارد 19 نقطة.

واضطر لاعب سلتيكس ديريك وايت الى مغادرة الملعب بعد فقدانه أحد أسنانه إثر ارتطامه مع كيلي أوبري جونيور من سيكسرز في الربع الثاني، لكنه عاد الى المشاركة في الشوط الثاني مرتديا واقيا لفمه.

ولم يجد سلتيكس أي صعوبة في الخروج فائزا بعد ان تقدم في إحدى مراحل المباراة بفارق 30 نقطة.

ثنائي ناري

وساهم نجما لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش في تسجيل 63 نقطة لفريقهما ليخرج فائزا على نيويورك نيكس 113 109 بعد التمديد.

وسجل دونتيتش 32 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة مقابل 31 لجيمس و12 متابعة ليقودا فريقهما الى تحقيق الفوز الثامن تواليا. اما افضل مسجل في صفوف نيكس فكان جالن برانسون مع 39 نقطة لكنه خرج مصابا في كاحله آواخر المباراة.

وقال دونتشيتش المنتقل الى صفوف ليكرز في منتصف الموسم الحالي قادما من دالاس مافريكس في صفقة شهدت انتقال أنتوني ديفيس في الاتجاه المعاكس "قوتنا البدنية في الربع الأخير كانت على مستوى عال جدا. واجهنا فريقا كبيرا مع لاعبين كبار وكان الفوز صعبا. الفوز هو الثامن تواليا لنا وكل مباراة باتت معركة حاليا".

وبعد ان تقدم ليكرز 31 27 في الربع الأول، رد نيكس بقوة في الربع الثاني ليحسمه 33 22 ليتقدم 60 51 في نهاية الشوط الأول. بقي نيكس متقدما بفارق 10 نقاط في منتصف الربع الأخير لكن جيمس ودونتشيتش نجحا في قلب الأمور في صالح فريقهما ليفرض ليكرز التعادل 99 99 في نهاية الوقت الأصلي ثم يتفوق في الوقت الاضافي بفارق 4 نقاط.

وعزز ليكرز رصيده في المركز الثاني في المنطقة الغربية رافعا رصيده الى 40 انتصارا مقابل 21 هزيمة.