شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد للإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، بقيادة المهندس نصر أبو الحسن ، على تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة بعد توجيه الشكر لعماد سليمان المدرب الحالى.

ويقود الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم تامر مصطفى مديراً فنياً، وأحمد صديق مدرباً عاماً، وأحمد الجمل وعبد الله الشحات مدربين مساعدين، فيما يقوم محمد يونس بمهمة تدريب حراس المرمى، والتونسى أيمن حبيبى معدا بدنيا.

واستقر مجلس الإسماعيلى على الاكتفاء بالفترة التى قادها عماد سليمان للفريق وإسناد المهمة لتامر مصطفى لقيادة الدراويش فى مباريات الهروب من الهبوط بعدما أنهى الدراويش الدور الأول فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد التعادل مع زد بهدفين لمثلهما فى آخر الجولات.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل، باستاد جهاز الرياضة، في الجولة الأولى من الدور الثاني للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلي الدور الثاني من بطولة الدوري المصري محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.