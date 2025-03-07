شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتي أثيوبيا وسيراليون 13 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، 13 مارس الجاري قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقرر حسام حسن استدعاء 6 لاعبين محترفين بالخارج لمعسكر الفراعنة المقبل استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، واللتين لم يتحدد موعدهما بعد واللاعبون هم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي، ويتصدر الفراعنة حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وعقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وأعقب الجلسة اجتماع لجهاز المنتخب الوطني للتنسيق بشأن معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، كما قام الجهاز بمشاهدة ملخصات لمباراتي إثيوبيا وسيراليون لمعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهتهما.