شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مودرن سبورت فى دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك ومودرن سبورت فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وانتزاع تذكرة التأهل للدور المقبل.

يدخل الزمالك المباراة مستهدفاً مواصلة الانتصارات مع مديره الفنى جوزيه بيسيرو الذى حقق الفوز الأول مع القلعة البيضاء فى الجولة السابعة عشر من الدوري أمام إنبي بعد ثلاث تعادلات أمام بتروجت،الأهلى وزد.

ويأمل بيسيرو فى الفوز على مودرن سبورت للحفاظ على فرص فريقه فى التتويج بلقب كأس مصر هذا الموسم وتحقيق أول بطولة مع القلعة البيضاء خاصة مع تعقد فرصه فى الحصول على الدورى لا سيما أن الفارق بين الزمالك وبيراميدز الذى يتواجد فى الصدارة وصل إلى 10 نقاط.

ويستعيد الجهاز الفنى لإنبى خدمات أحمد فتوح بعد تعافيه من التهابات الركبة وزيزو بعد عودته من الإيقاف،فى الوقت الذى يفقد فيه اللاعب التونسي أحمد الجفالى بسبب إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية حسبما أعلن الجهاز الطبي للقلعة البيضاء.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، صلاح مصدق، محمود بنتايج، عمر جابر،خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا،خط الهجوم: ناصر ماهر، ناصر منسي، زيزو.

على الجانب الأخر يبحث الجزائرى عبد الحق بن شيحة المدير الفنى لفريق مودرن سبورت عن الفوز الأول مع فريقه منذ قدومه على رأس القيادة الفنية حيث لم يحقق أى انتصار وكان أخرها الخسارة أمام المصري البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة السابعة عشر من الدوري.

ويعود أخر انتصار حققه مودرن سبورت بشكل عام إلى 23 يناير الماضي والمفارقة فى الأمر أنه كان أمام الزمالك فى الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" بأقدام جوناثان نجويم بقيادة المدرب الفرنسي السابق فرانك دوماس.

ومن المتوقع أن يخوض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش،خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، احمد يوسف، أحمد ايمن منصور، محمود شعبان،خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، محمد هلال،هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن.