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معلومة رياضية.. ممارسة كرة السلة تحسن القدرة علي اتخاذ القرار

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معلومة رياضية.. ممارسة كرة السلة تحسن القدرة علي اتخاذ القرار

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 07 مارس 2025 10:00 ص

عالم مليئ بالمعلومات سواء علي الصعيد التاريخي للعبات أو فوائد الممارسة و لأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي  فوائد اللعبة ، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد  ممارسة كرة السلة  التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع ، و من أبرز نجومها انس اسامة، ايهاب امين ، عمر الجندى، عمر عرابى.

كرة السلة  لها فوائد مهمة، منها تقوية عظام الشخص والحماية من أعراض الشيخوخة .

فوائد السلة :

الحماية من هشاشة العظام

تعزيز الجهاز المناعى.

تعزيز الثقة بالنفس.

تقليل الضغط العصبى.

بناء قوة العظام.

تحسين مهارات التواصل.

القدرة على التركيز واتخاذ القرار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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