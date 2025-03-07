شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة كرة السلة تحسن القدرة علي اتخاذ القرار والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة مليئ بالمعلومات سواء علي الصعيد التاريخي للعبات أو فوائد الممارسة و لأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة ، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة كرة السلة التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع ، و من أبرز نجومها انس اسامة، ايهاب امين ، عمر الجندى، عمر عرابى.

كرة السلة لها فوائد مهمة، منها تقوية عظام الشخص والحماية من أعراض الشيخوخة .

فوائد رياضة السلة :

الحماية من هشاشة العظام

تعزيز الجهاز المناعى.

تعزيز الثقة بالنفس.

تقليل الضغط العصبى.

بناء قوة العظام.

تحسين مهارات التواصل.

القدرة على التركيز واتخاذ القرار.