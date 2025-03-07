شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك ..الأهلي يحصد أول لقب أفريقي على حساب أشانتي كوتوكو والان مع تفاصيل الخبر

سيظل عام 1982 وتحديداً يوم 12 ديسمبر من نفس العام خالداً في تاريخ الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص ، فقد شهد هذا اليوم تتويج المارد الأحمر بأول بطولة أفريقية في تاريخه.

حصد الأهلي أول لقب قاري في تاريخه يوم الأحد 28 نوفمبر 1982 بعد سنوات من المطاردة ، وجاء التتويج على حساب فريق أشانتى كوتوكو، في نهائي دوري أبطال أفريقيا “كأس أفريقيا للأندية البطلة" بمسماها القديم بقيادة الراحل محمود الجوهري.

أقيمت مباراة الذهاب يوم الأحد 28 نوفمبر بستاد القاهرة أمام 60 ألف متفرج، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، بواقع هدفين لـ الخطيب، وهدف لعلاء ميهوب.

أما مباراة الإياب يوم الأربعاء 12 ديسمبر في مدينة كوماسي الغانية بحضور أكثر من 70 ألف متفرج، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل لأشانتي جون بان ريمان في الدقيقة 12، وعادل للأهلي محمود الخطيب في الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار مختار.

خاض الأهلي في هذه النسخة من البطولة 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات داخل الأرض، وخارج مصر خسر مبارتين وتعادل في ثلاث، وكانت أكبر نتيجة له الفوز أمام يانج أفريكانز في دور الـ16 بخماسية نظيفة، فيما خسر مباراتيه بنفس النتيجة (1-0)، مسجلا 16 هدفا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.