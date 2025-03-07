شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يجرى اختبار "YO - YO تيست" لحكام الساحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز غدا السبت اختبار "YO- YO تيست" لحكام الساحة الذين لديهم رخصة الـVAR"، وذلك بالمركز القومى للمنتخبات على هامش دعوة الإفطار التى دعا إليها أوسكار بحضور أعضاء اللجنة الحالية.

يأتى هذا الاختبار من أجل قياس قدرة التحمل الهوائي واللاهوائي للحكام، والذى يستخدمه الفيفا لاختبار جاهزية الحكام بدنيا، مما يؤكد التحمل البدنى للحكام وهذا الاختبار ليس له موعد محدد طبقا لتعليمات الـ"فيفا" يمكن أن يقام في أي وقت أثناء الموسم.

معايير النجاح والفشل في اختبار YO-YO للحكام تتم طبقا للحد الأدنى الذى وضعه الـ"فيفا" لكن الحكام الدوليين مطالبون بتحقيق أعلى مستوى من اللياقة بالمقارنة بالحكام المحليين، وبالتالى الحكام الذين سوف يخفقون في الاختبار سيتم استبعاده من المباريات لحين اكتمال لياقتهم البدنية، خاصة أن الكرة الحديثة تتطلب حكاما يتمتعون بلياقة بدنية متميزة حتى يستطيع الحكم التواجد فى أغلب المناسب دائما خلال المباريات.

وكان الكولومبى أوسكار رويز قد وصل القاهرة الاثنين الماضي لاستلام عمله كرئيس للجنة الحكام لمدة سنة ونصف، بناء على الاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، وحرص أوسكار على حضور مباراة الزمالك وإنبى باستاد المقاولون العرب يوم الثلاثاء الماضى، كما تواجد بمقصورة استاد القاهرة الأربعاء الماضي لمتابعة لقاء الأهلي وطلائع الجيش في ختام الدور الأول من دوري نايل، وكان برفقته فى المباراتين الثنائي السيد مراد، وجهاد جريشة عضوي اللجنة.