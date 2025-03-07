شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

حدد رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، والتي ستنطلق يومي 18 و19 و20 مارس الجاري، و تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة من الاولى و الثانية 5 فرق، و الثالثة و الرابعة 4 فرق .

وجاء تقسيم المجموعات كالتالى..

مجموعات كأس مصر

وجاءت مجموعات كأس مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

موعد مباريات الجولة الأولى

الخميس 20 مارس الأهلى مع انبى بإستاد القاهرة

موعد مباريات الجولة الثانية

الثلاثاء 18 مارس سموحة مع بتروجت

البنك الأهلى مع غزل المحلة

الأربعاء 19 مارس الاتحاد السكندرى مع زد

الزمالك مع الجونة

موعد مباريات الجولة الثالثة

السبت 22 مارس مودرن مع سموحة

سيراميكا مع غزل المحلة

الاحد 23 مارس الاسماعيلى مع بيراميدز

المصرى مع حرس الحدود

بتروجت مع الزمالك

البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى

الاثنين 24 مارس انبى مع فاركو

طلائع الجيش مع الاهلى

موعد مباريات الجولة الرابعة

السبت 5 أبريل زد مع البنك الاهلى

الاتحاد السكتدرى مع سيراميكا

الاحد 6 ابريل بتروجت مع الجونة

الزمالك مع مودرن سبورت

موعد مباريات الجولة الخامسة

الثلاثاء 15 ابريل الجونة مع مودرن سبورت

طلائع الجيش مع انبى

الاهلى مع فاركو

الاسماعيلى مع الاتحاد السكندرى

الأربعاء 16 ابريل سموحة مع الزمالك

زد مع سيراميكا

حرس الحدود مع بيراميدز

غزل المحلة مع المصرى