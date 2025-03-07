شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، بالمباراة التي تقام باستاد القاهرة الدولى.

نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن المباراة ..

1- موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

تقام المباراة بين الزمالك ومودرن سبورت في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى ، و تنقل قنوات اون تايم سبورت المباراة مع ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل الرياضى.

2- أخر ظهور للزمالك ومودرن في الكأس قبل مباراة اليوم

نجح الزمالك في التأهل الى منافسات دور الـ 16 بعد التغلب على أبو قير للأسمدة بهدفبن دون رد بمنافسات دور الـ 32 من البطولة، بينما تأهل مودرن بالتغلب على الشمس 5-2 في نفس الدور.

3- التشكيل المتوقع للزمالك امام مودرن سبورت

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، صلاح مصدق، محمود بنتايج، عمر جابر،خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا،خط الهجوم: ناصر ماهر، ناصر منسي، زيزو.

4- أبرز غيابات الزمالك امام مودرن سبورت

يفقد الزمالك عدد من نجومه أمام ودرن سبورت للإصابة ، حيث يغيب حمزة المثلوثى، أحمد حمدى ، محمد عبد الشافى للتأهيل من الصليبى، بالإضافة إلى أحمد الجفالى للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق الماضية أمام انبى في الدورى

5- هدف المدير الفني للزمالك ومودرن من المباراة

يسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير لفنى للزمالك لتحقيق الفوز، لمواصلة الانتصارات حيث فاز على انبى في المباراة السابقة بالدورى، بثلاثية كأول فوز له مع الأبيض منذ تولى المهمة الفنية بعد التعادل في أول 3 مباريات.

في المقابل يبحث الجزائرى عبد الحق بن شيحة المدير الفنى لفريق مودرن سبورت عن الفوز الأول مع فريقه منذ قدومه على رأس القيادة الفنية حيث لم يحقق أى انتصار وكان أخرها الخسارة أمام المصري البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة السابعة عشر من الدوري.

