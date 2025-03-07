شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز العائدين من الإصابة في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يرغب الجهاز الفني للأهلي في منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين اقتربوا من المشاركة في التدريبات الجماعية في الظهور مع فريق 2005 ببطولة كأس عاصمة مصر ( كأس رابطة الأندية سابقاً) ويأتي في مقدمتهم ياسر إبراهيم ، طاهر محمد طاهر ، ويحيى عطية الله.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر يوم 18 مارس الجاري بمواجهة إنبي في الظهور الأول للمارد الأحمر في هذه البطولة، بعدما سبق واعتذر عن النسخ الثلاث التي أقيمت من البطولة حتى الآن ،ويلعب الأهلي في كأس عاصمة مصر ضمن المجموعة الثالثة برفقة كل من: طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

من ناحية أخرى، قال مارسيل كولر، المدير الفني إن الأهلي حقق فوزًا صعبًا على حساب طلائع الجيش بثنائية نظيفة في ختام المرحلة الإولى لبطولة الدوري، وأنه توقع صعوبة اللقاء أمام المنافس الذي لعب بشكل قوي للوصول إلى النتيجة التي يرغب بها.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: مع مرور الوقت نجحنا في صناعة العديد من الفرص، وكان هناك إمكانية لتسجيل المزيد من الأهداف، ولكن سعداء بالفوز وسوف نطوي هذه الصفحة وننظر للأمام.

وأضاف: جراديشار قدم مباراة كبيرة واشتكى من شد عضلي في نهاية اللقاء، وقدم المطلوب منه بشكل ناجح ويسير بشكل مميز. وسام أبو علي كان لديه فرص عديدة، ولكن بعد العودة من الإصابة من الطبيعي العمل بقوة، والحاجة إلى الاجتهاد بشكل أكبر للعودة لنفس المستويات.