شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الجمعية العمومية غير العادية لـ"كاف" 12 مارس الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 12 مارس الجاري 2025.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجمعية حسم عدد من الملفات العالقة في الاتحاد الأفريقي، كما قد تشهد تجديد الثقة في الرئيس الحالي، باتريس موتسيبي، لولاية ثانية

جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم أيضا يعقد اجتماعه المقبل في 11 مارس 2025 بالقاهرة، على هامش اجتماعات الكاف.

سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة أهم القضايا الكروية في المنطقة، والتنسيق بين الاتحادات الأعضاء بشأن المسابقات والمشاركات القارية.

ويضم اتحاد شمال إفريقيا في عضويته الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، ومصر، ويلعب دورًا محوريًا في تطوير كرة القدم في المنطقة وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية.

هذه الاجتماعات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحادات الإفريقية، ودفع عجلة تطوير كرة القدم في القارة السمراء.