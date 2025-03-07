شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. التتويج بكأس السلطان مرتين عامى 1921 و1922 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.
وسبق لفريق الزمالك التتويج بكأس السلطان مرتين عامى 1921 و 1922، وكان أول فريق مصرى يحصل على البطولة بعد سيطرة الفرق الإنجليزية التى كانت متواجدة في مصر وقت الاحتلال البريطاني.
المباراة النهائية للبطولة جمعت الزمالك مع شرودرز البربطاني يوم 7 مايو 1921 وحقق الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف، مثل الزمالك كل من محمود مرعي وفؤاد جميل ويوسف وهبي ومحمد جبر وعلي حسني وعبد السلام حمدي وجميل عثمان والسيد أباظة وحسين حجازي وعلي رياض وأحمد خلوصي.
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