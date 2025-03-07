شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. التتويج بكأس السلطان مرتين عامى 1921 و1922 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

وسبق لفريق الزمالك التتويج بكأس السلطان مرتين عامى 1921 و 1922، وكان أول فريق مصرى يحصل على البطولة بعد سيطرة الفرق الإنجليزية التى كانت متواجدة في مصر وقت الاحتلال البريطاني.