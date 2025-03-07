شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري والبنك الأهلى في دور الـ 16 بكأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم النادي المصري في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بخصم قوي، وهو البنك الأهلي، حيث يبحث كل فريق عن تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

موعد مباراة المصرى والبنك الأهلى

تقام مباراة المصري والبنك الأهلي على ستاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة الموافق السابع من مارس.

أرقام المصري في الدوري

حصد المصري 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.

أرقام البنك الأهلى في الدوري

كان البنك الأهلي تغلب في المباراة الماضية على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة الدوري، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات.

تأهل الفريقين بالكأس

كان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف أيضاً.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والبنك الأهلي

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة المصري والبنك الأهلي في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.