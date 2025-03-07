شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. الحضري يسجل والأحمر يتوج بطلا للسوبر الأفريقى أمام كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

ففى 15 مارس عام 2002 توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي 4-1، في مباراة أحرز فيها عصام الحضري "من الجول للجول"، فبعد الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه على حساب منافس من جنوب أفريقيا (ماميلودي صنداونز) في النهائي، كان الأهلي على موعد مع لقبه الأول تاريخياً في كأس السوبر وأمام منافس آخر من جنوب أفريقيا أيضاً هو كايزر تشيفز

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

تقدم خالد بيبو للأهلي في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل نزاما للفريق الجنوب أفريقي، في الدقيقة 15،ثم سجل قائد الأهلي حسام غالي، الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 30 ، وأحرز الهدف الثالث عصام الحضري، في الدقيقة 65، قبل أن ينهي سيد عبد الحفيظ آمال كايزر تشيفز بعدها بأربع دقائق بهدف رابع.

أطلق الحضري صاروخا ارتد من القائم لجسد الحارس الذي كان يهم بالعودة إلى مرماه فتدخل المرمى معلنة الهدف الثالث ودخول الحضري التاريخ بعد الهدف الرائع.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.