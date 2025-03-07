شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. مباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر ( كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً) التي تنطلق يومى 18 و19 و20 مارس الجارى، بعدما اعتذر الفريق عن المشاركة في الثلاث نسخ التي اُقيمت منها حتى الآن.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في مشاركة فريق 2005 مُطعّماً ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة أو الذين لا يشاركون مع الفريق الأول.

موعد مباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

الأهلى مع إنبى 9:30 مساء الخميس 20 مارس "استاد القاهرة الدولى"

الأهلى مع طلائع الجيش 9:30 مساء الاثنين 24 مارس "استاد الكلية الحربية"

الأهلى مع فاركو 7 مساء الثلاثاء 16 أبريل "استاد القاهرة الدولى"

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة

ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة

الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود