شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى تاسع جولات المرحلة النهائية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية على صعيد تاسع جولات المرحلة النهائية بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

تشهد الجولة التاسعة لقاءات بين كلا من، الزمالك مع هليوبوليس والأهلى مع سموحة والبنك الأهلى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الزهور.

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 30 نقطة بعد انتهاء ثامن جولات المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

بينما حل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 25 نقطة يليه سبورتنج ثالثا برصيد 21 نقطة ومن بعده سموحة رابعا برصيد 18 نقطة ثم طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة.