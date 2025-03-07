شكرا لقرائتكم خبر عن عادل هيكل.. لُقب بالحارس الطائر وحصل مع الأهلى على 16 بطولة والان مع تفاصيل الخبر

نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية وأصبحوا أساطير كروية نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى .

ونتحدث اليوم عن عادل هيكل حارس مرمى الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق

المولد : 23 مارس 1934

نشأته : ولد محمد أحمد عادل هيكل الشهير بعادل هيكل في محافظة القاهرة بالجزيرة في 23 مارس عام 1934 ، وتخرج من كلية الأداب جامعة القاهرة قسم صحافة عام 1967

قصة انتقاله للأهلى

كان يمارس هيكل كرة القدم في مدرستي الجيزة الثانوية والسعدية وبرز بشدة في حراسة المرمى.وعندما شاهده مدرب الناشئين في الأهلي الكابتن حسين كامل ضمه لناشئي النادي عام 1947 وكان عمره 13 عاماً ولسوء حظه أصيب بكسر مضاعف في ذراعه الأيمن وتولي الأهلي رعايته وعالجه الدكتور عبد الحي الشرقاوي ثم عاد هيكل للملاعب .

أصيب هيكل بعدها بمرض التيفود بعد ستة أشهر وكان الفنان نجيب الريحاني قد أصيب من قبل بهذا المرض وتوفى بعد أن تأخر الدواء الذي كان قد طلبة الدكتور المعالج للريحانى من أمريكا ، وتدهورت صحة عادل هيكل ولكن والدته قامت بشراء هذا الدواء الذي كان مخصصاً لعلاج نجيب الريحانى وتماثل هيكل للشفاء، عاد هيكل للأهلي بعد تماثله للشفاء ولعب مع فريق الأشبال لمدة عامين وفاز معة بالبطولة ولم تهتز شباكه بأي هدف كما حصل على كأس أحسن حارس مرمي في بطولة سداسيات الزراعة والتي اشتركت بها جميع المدارس والجامعات واختاره المدرب بروشتش مدرب مصر ضمن الفريق الممثل لمصر

البداية

البداية كانت صعبة أمام فريق الترسانة حين أقترح مختار التيتش وهو أبرز نجوم النادي الأهلي أن يشارك هيكل لأول مرة مع الفريق الأول ولسوء حظة خسر الأهلي بنتيجة 6-2 ، وفكر هيكل في عدم العودة لكرة القدم مرة أخرى واعتبر نفسة مسئولاً عن هذه النتيجة وبعد المباراة انتظره مختار التيتش في حديقة النادي وقال له : أنت ستكون أفضل حارس مرمي في مصر .

البطولات مع الأهلى

حصل عادل هيكل مع الأهلى على 10 بطولات دورى ممتاز و6 بطولات كأس مصر .

مواجهاته الخارجية مع الأهلى

من أبرز المباريات التي خاضها هيكل مباراة بنفيكا الشهيرة التي خاضها الأهلي عام 1963 وفاز بها الأهلي 3-2 ، وكان فريق بنفيكا في هذا الوقت بطل أوربا وكان يضم نجوم كبار منهم إيزيبيو هداف كاس العالم 1966 ألذى أشاد به لتألقة الشديد ومنعة من إحراز الأهداف، ولعب أيضا أمام برشلونة وودوكلابراخ وفاز الأهلي 1-0 وكان هيكل نجم المباراة، وأيضاً أمام ردستار اليوغسلافي وفلومينزا البرازيلى وإيرابواتو بطل المكسيك.

عروض الإحتراف

عرض مدير نادى بنفيكا علي سكرتير الأهلي محمود لاشين ضم عادل هيكل بمبلغ 50 ألف دولار مقابل التخلي عنه، كما تلقي من أندية أخرى مثل جلطة سراي والذي عرض علية الحصول على الجنسية التركية ولكن هيكل فضل البقاء في الأهلي ومصر ورفض العروض الكبيرة المغرية بشدة في ذلك الوقت .

البطولات التى أحرزها

حصل على بطولات مع الأهلي على المستوي المحلى 10 دوري ممتاز و 6 كأس مصر وأحرز مع المنتخب المصري علي بطولة كاس الأمم الأفريقية الثانية عام 1959 ، وحصل على بطولة أفريقيا المؤهلة لنهائيات الدورة الأولمبية، ولعب في بطولة الدورة العربية سنة 1961 بالمغرب ولكن لم تكتمل المباراة بدواعي الشغب الجماهيري.