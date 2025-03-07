شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية اليوم فى ثانى جولات تحديد البطل من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل من دورى الكرة النسائية بـ5 مواجهات قوية بين المعادى واليخت مع الأهلى، زد مع مسار، وادى دجلة مع مودرن سبورت، الزمالك وبيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى.

يحل فريق مسار صاحب صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، ضيفا ثقيلا على زد صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة، فى مباراة قد تشهد صعوبة لمسار الذى يمنى النفس بمواصلة الانتصارات وصدارة الترتيب، فيما يسعى فريق زد فى استغلال عامل الأرض فى تحقيق مفاجأة وإسقاط مسار لأول مرة هذا الموسم.

وفى مباراة ثانية، سيكون الأهلى صاحب الوصافة برصيد 48 نقطة على موعد مباراة سهلة نسبيا عندما يحل ضيفا على فريق المعادى واليخت صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة، الذى يطمح فى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويستقبل فريق سيدات الزمالك القابع فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فريق بيراميدز صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة، فى مباراة فى المتناول لبنات ميت عقبة.

وفى نفس التوقيت يلتقى فريق وادى دجلة مع مودرن سبورت، وفريق المقاولون العرب مع البنك الأهلى.

وكان الأهلى فاز على زد إف سى 2-1 في الجولة الأولى، والتي شهدت أيضا فوز الزمالك على البنك الأهلى 3-1، وبيراميدز على وادى دجلة بهدف، ومسار على المقاولون العرب بسباعية نظيفة، كما فاز مودرن سبورت على المعادى واليخت بهدف دون رد.