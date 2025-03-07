شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبى أوسكار رويز يدعو حكام الساحة للإفطار غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الجديد، الدعوة إلى قضاة الملاعب لتناول الإفطار معه السبت المقبل بمركز المنتخبات القومية بمدينة 6 أكتوبر في لقاء وحوار مع حكام الساحة الذين لديهم رخصة الـVAR".

ومن المقرر أن يحضر اللقاء لجنة الحكام الحالية، والتي تضم وجيه أحمد وهشام صلاح وعزب حجاج وفهيم عمر وجهاد جريشة وسيد مراد، إلى جانب طاقم العمل الإداري باللجنة، وسيعقد أوسكار اجتماعا مع الحكام لمدة 45 دقيقة عقب تناول الإفطار، ثم سيخضع الحكام إلى اختبار "YO- YO تيست" من أجل قياس قدرة التحمل الهوائي واللاهوائي للحكام، والذى يستخدمه الفيفا لاختبار جاهزية الحكام بدنيا، وهذا الاختبار ليس له موعد محدد طبقا لتعليمات الـ"فيفا"، ويمكن أن يقام في أي وقت أثناء خلال الموسم معايير النجاح والفشل فى اختبار YO-YO للحكام تتم طبقا للحد الأدنى الذى وضعه الـ"فيفا"، لكن الحكام الدوليين مطالبين بتحقيق أعلى مستوى من اللياقة بالمقارنة بالحكام المحليين، من المقرر أن يقام الاختبار تحت إشراف لجنة اللياقة البدنية باتحاد الكرة.

وكان الكولومبى أوسكار رويز قد وصل القاهرة الاثنين الماضي لاستلام عمله كرئيس للجنة الحكام لمدة سنة ونصف، بناء على الاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، وحرص أوسكار على حضور مباراة الزمالك وإنبى باستاد المقاولون العرب يوم الثلاثاء الماضى، كما تواجد بمقصورة استاد القاهرة الأربعاء الماضي لمتابعة لقاء الأهلي وطلائع الجيش في ختام الدور الأول من دوري نايل، وكان برفقته فى المباراتين الثنائي السيد مراد، وجهاد جريشة عضوي اللجنة.