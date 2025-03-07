شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم، الجمعة، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية لمدة 4 سنوات قادمة 2024-2028، المقرر لها 25 أبريل المقبل.

وتقدمت قائمة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية حاليا ورئيس اتحاد السباحة، بأوراق اعتماد ترشحها يوم السبت الماضي، يخوض المهندس ياسر إدريس الانتخابات بقائمة كاملة تقدمت جميعها في أولى أيام فتح باب الترشح بأوراق اعتمادها لخوض الانتخابات، حيث ترشح المهندس ياسر إدريس على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى فى منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني.

في منصب السكرتير العام ترشح اللواء حازم حسني، وفي منصب السكرتير العام المساعد تقدم محمد مطيع، واللواء شريف القماطي على منصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي العضوية ترشح كل من محمد عبد المقصود، اللواء مجدي اللوزي، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، واللواء محمد محمود، وطارق السعيد، وأيمن علي.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة الموافق 7 مارس الجاري على أن يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين ثم يعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم 25 أبريل المقبل التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة جدول الأعمال.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الأنتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحاد أولمبي وصوت للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية، وضمت قائمة الاتحادات الأولمبية الرماية، ألعاب القوى، كرة اليد، السباحة، التجديف، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الهوكي، الإسكواش، التايكوندو، رفع الأثقال، كرة السلة، السلاح، الجودو، الخماسي الحديث، الفروسية، كرة القدم، المصارعة، الشراع والإنزلاق، الجمباز، التنس، الدراجات، الريشة الطائرة، القوس والسهم، الثلاثي، الكانوي والكياك، الجولف، الرجبي، الإسكواش، التزحلق الفني على الجليد.