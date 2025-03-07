شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام بتروجت والزمالك مع سبورتنج فى نصف نهائى سوبر رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يقام مساء اليوم الجمعة، مواجهتا نصف نهائى كأس السوبر المصرى لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023-2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويشهد دور نصف النهائى يوم الجمعة 7 مارس مواجهتى بين الأهلى أمام بتروجت الثامنة والنصف مساءً والزمالك مع سبورتنج فى العاشرة والنصف مساء، على أن يقام الدور النهائى فى اليوم التالى.

استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على اقامة مباريات سوبر الرجال للموسم المحلى 2023-2024 على مدار يومى 7 و8 مارس الجارى بحضور جماهيرى.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلى فى بلاى أوف نصف الدورى الممتاز بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، فى مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع فى نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.