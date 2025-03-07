شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل خالد الأخميمى عن المشاركة فى المباريات مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع خالد الأخميمى، صانع ألعاب فريق غزل المحلة، لبرنامج تأهيلى خلال الأيام الحالية استعدادا للمشاركة فى التدريبات والعودة للمشاركة فى المباريات الأساسية، والتى سوف تستمر لمدة 10 أيام.

ويسعى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة على تجهيز جميع اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبلة، للمشاركة فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس عاصمة مصر.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره زد ضمن الجولة الأولى من عمر الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 12 مارس فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد غزل المحلة. ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 17 نقطة.