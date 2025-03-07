الامارات | دورة حتّا الرمضانية تنطلق اليوم بـ 10 ألعاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة من «دورة حتا الرمضانية»، الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتّا، التي تُقام بدعم اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وينظّمها مجلس دبي الرياضي، وشركة الألعاب الجماعية في نادي حتّا الرياضي الثقافي الاجتماعي، وتُقام سنوياً في شهر رمضان المبارك، وتشهد مشاركة واسعة من الرياضيين وإقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتستمر حتى 22 مارس الجاري.

وتتضمن الدورة، التي تأتي في إطار حملة «رمضان في دبي»، تنظيم 10 ألعاب رياضية، هي: كرة القدم للصالات، الكرة الطائرة للرجال، الكرة الطائرة للسيدات، الكرة الطائرة الشاطئية رجال، بطولة الألعاب الإلكترونية، سباق الجري، مسيرة المشي لكبار المواطنين، بطولة رفع الأثقال، بطولة الريشة الطائرة للسيدات، إضافة إلى منافسات شد الحبل.

وتدعم الدورة أهداف «عام المجتمع»، بما للرياضة ومنافساتها المحلية من أثر كمنصات حيوية تسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية، عبر تنمية مفاهيم العمل الجماعي والاحترام المتبادل، والتحفيز على تبنّي الروح الرياضية، فضلاً عما تشكله تلك المنافسات كحافز لاتباع نمط حياة صحي ونشط، في حين أنها تمثّل أيضاً فرصة ثمينة للتفاعل بين فئات المجتمع، ما يحفز على بناء وترسيخ جسور التواصل، وتعزيز فرص المجتمعات في تحقيق مستهدفاتها لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة.

وستشهد الدورة الرمضانية في حتّا هذا العام تنظيم فعاليات مجتمعية متنوعة تأكيداً على البعد المجتمعي للحدث، وستقام بشكل يومي، وتتضمن مسابقات للصغار والفتيات، وتوزيع جوائز للجمهور الذي يمثل أحد أهم عناصر نجاح أي بطولة، إلى جانب تنظيم فعاليات الأُسر المنتجة بمنطقة المتاجر لدعم شباب المنطقة ومشاريعهم وما يقدمون من منتجات متنوعة.

وتقام منافسات كرة القدم وطائرة الرجال والطائرة الشاطئية والألعاب الإلكترونية ورفع الأثقال في نادي حتّا الرياضي، بينما تقام منافسات الطائرة للسيدات والريشة للسيدات في صالة هيئة تنمية المجتمع في حتّا، وسيتم تنظيم مسيرة المشي لكبار المواطنين في شلالات حتّا المستدامة، في سياق الحرص على تحفيز هذه الفئة المجتمعية المهمة على ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل. وأنهت اللجنة المنظّمة جميع الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الجديدة، التي تحظى برعاية شركة «الشعفار للاستثمار»، بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.