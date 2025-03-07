الامارات | سلوت: ليفربول فاز على سان جيرمان بالحظ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أرني سلوت، أن فريقه كان محظوظاً بالفوز 1-صفر على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، خصوصاً أن سان جيرمان فرض سيطرته طوال مباراة الذهاب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء أول من أمس.

كما أثنى سلوت على أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق، الذي نال جائزة رجل المباراة، ووصفه بأنه «أفضل حارس مرمى في العالم»، بعدما حافظ على شباكه نظيفة، وجعل الفريق موجوداً في المنافسة على المباراة حتى سجل هارفي إليوت، البديل، هدف الفوز في الدقيقة 87 من محاولة ليفربول الوحيدة على المرمى.

وقال مدرب ليفربول: «نحن محظوظون، هذا واضح للجميع. أعتقد أنهم كانوا الفريق الأفضل، خصوصاً في الشوط الأول، عندما أتيحت لهم ثلاث أو أربع فرص ضخمة للتسجيل».

وأضاف: «في الشوط الثاني، حافظوا على أفضليتهم، وسددوا الكثير من الكرات على المرمى، ولكن كلها كانت بشكل رئيس من خارج منطقة الجزاء».

وأردف: «لهذا السبب، كان على أليسون القيام ببعض التصديات الرائعة. كمدير فني كان لدي العديد من اللاعبين الجيدين، ولكن لم يكن لديّ أفضل حارس مرمى في العالم».

وأكد: «بيكر أظهر أنه الأفضل في العالم. أن تخرج فائزاً من هنا على الأرجح هو أكثر مما نستحق».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بيكر تصدى لتسع تسديدات من 27 تسديدة على مرمى ليفربول، الذي لم يخسر منذ نوفمبر، وسجل لاعبوه 40 هدفاً في آخر 10 مباريات فاز بها على التوالي.

وقال الحارس البرازيلي الدولي لشبكة «تي إن تي سبورتس»: «على الأرجح هذا أفضل أداء قدمته في حياتي»، حيث كسر الرقم القياسي لبيبي رينا، حارس الفريق السابق، بعد أن حافظ على شباكه نظيفة للمباراة الـ22 بدوري أبطال أوروبا.

كما أن تصدياته التسع (منذ 2003) هي أكثر تصديات لحارس مرمى ليفربول في مباراة بدوري أبطال أوروبا.