الامارات | كايو: لا توجد مباراة سهلة أمام شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الشارقة، كايو لوكاس، سعادته بالاستدعاء إلى قائمة المنتخب الوطني، التي أُعلن عنها صباح يوم مباراة شباب الأهلي والشارقة، التي أقيمت أول من أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، مشيراً إلى أنه تلقى الخبر بسعادة كبيرة، وسيبحث عن تقديم كل ما لديه، من أجل خدمة المنتخب الوطني.

ونجح كايو لوكاس في ترجمة أفضليته ومستواه الرائع الذي يقدّمه هذا الموسم، بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد وهدف التعادل أمام شباب الأهلي.

وقال كايو لوكاس لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن الشارقة قدّم مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي، المباراة كانت صعبة، وقدّمنا كل ما لدينا، مازال هناك شوط ثانٍ في الشارقة، لا توجد مباراة سهلة، خصوصاً عندما يكون المنافس شباب الأهلي».

ويقدّم كايو موسماً استثنائياً مع فريق الشارقة، حيث خاض 30 مباراة في كل المسابقات وأسهم في 27 هدفاً بتسجيل 20 هدفاً وصناعة سبعة، كما أنه أحرز 51% من أهداف فريقه في بطولة الدوري.

وعن استدعائه للمنتخب الوطني للمرة الأولى، قال: «سعادتي لا توصف، سأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجمهور وردّ الدين للإمارات، بعد هذه الفترة الكبيرة التي كنت فيها بالدوري الإماراتي، أتطلع لأول مباراة وأنتظرها لإسعاد الجمهور، وأتمنى أن أكون إضافة للمنتخب وأسهم في صعوده إلى كأس العالم».